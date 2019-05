Kinder- en jeugdjury maakt favorieten bekend Anthony Statius

28 mei 2019

08u52 0 Zulte De kinder- en jeugdjury van Zulte heeft haar favoriete boeken bekendgemaakt. Er meldden zich 170 kandidaten aan om mee te lezen en uiteindelijk lazen 115 boekenwurmen samen meer dan 1.000 boeken.

Op zondagvoormiddag 26 mei kwamen in de bibliotheek van Zulte kinderen en hun ouders samen die de voorbije maanden hebben deelgenomen aan de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen (KJV). Over heel Vlaanderen lazen dit jaar meer dan 9.000 kinderen en jongeren van 4 tot 16 jaar mee met de KJV. In Zulte lezen de kinderen de boeken op eigen houtje, ze maken leesverslagen en zetten uiteindelijk de boeken in de volgorde van hun voorkeur.

Bij de kleuters was ‘Plasman’ van Benjamin Leroy het favoriete boek, bij het eerste en tweede leerjaar was dit ‘Pim en het pinda-kanon’ van Tjibbe Veldkamp, bij het derde en vierde leerjaar ‘De keukenprins van Mocano : reis naar het hoge noorden’ van Mathilda Masters, bij het vijfde en zesde leerjaar ‘De oorlog die mijn leven redde’ van Kimberly Brubaker Bradley, bij het eerste en tweede middelbaar ‘En ik dan?’ van Luc Descamps en bij het derde en vierde middelbaar ‘Te waar om mooi te zijn’ van Roxanne Wellens.

Een speciale vermelding kregen de kinderen die de boeken van twee groepen lazen: Axelle Omey, Alicia Boecquaert en Eliza Guns lazen mee met groep 1 en 2, Nele Martens las mee met groep 2 en 3. Er was eveneens een speciale vermelding voor de langst lezende KJV’ers: Hanne De Vriese, die al 10 jaar meeleest en Niels Billiet, Marie en Sofie Crombez, Freya Kerkhove, Linde Rosseel, Charlotte Vande Wiele en Marieke Van Wynsberghe, die al acht jaar meelezen.

Wie graag volgend schooljaar meeleest met de Kinder- en Jeugdjury via de bibliotheek van Zulte kan dat nu al melden via bibliotheek@zulte.be.