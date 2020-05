KGA-wijkinzameling enkel op Gaston Martensplein Anthony Statius

04 mei 2020

17u13 0 Zulte De wijkinzameling van klein gevaarlijk afval (KGA) op woensdag 6 mei wordt beperkt tot één locatie, namelijk het Gaston Martensplein in Zulte. Het KGA kan er aangeboden worden tussen 14 en 18 uur.

De KGA-vrachtwagen zal dit keer niet op het kerkplein in Olsene en ook niet op het pleintje in de Zonnelaan staan. De KGA-ophaling aan het recyclagepark op zaterdag 16 mei gaat wel nog door en dit van 13 tot 16 uur, zoals gewoonlijk.

Daarnaast roept de gemeente op om enkel naar het recyclagepark te komen indien het dringend is. Het is opnieuw mogelijk om er afgedankt elektronica aan te bieden. Het recyclagepark is enkel toegankelijk op afspraak, zodat men de veiligheid kan waarborgen en de wachtrijen kan beperken. Een afspraak maken kan online via www.zulte.be/afspraak of telefonisch via dienst milieu: 09/243.14.42.