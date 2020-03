Kersvers conservator Melanie Deboutte laat nieuwe wind waaien door het Roger Raveelmuseum: “Oeuvre van Raveel dynamisch in de kijker zetten” Zondag opent tentoonstelling Muurschilderingen Anthony Statius

06 maart 2020

19u29 0 Zulte De nieuwe tentoonstelling Muurschilderingen in het Roger Raveelmuseum is tegelijk een afscheid en een verwelkoming. Na 14 jaar geeft conservator Piet Coessens de fakkel door aan Melanie Deboutte (32), die het bekende museum in Machelen (Zulte) nog meer op de nationale en internationale kaart wil zetten.

Melanie Deboutte is sinds januari aan de slag als conservator in het Roger Raveelmuseum. Hiermee treedt ze in de voetsporen van Roland Jooris en Piet Coessens, die er sinds de oprichting in 1999 achtereenvolgens het gezicht waren. Zonder afbreuk te willen doen aan het werk van haar voorgangers, heeft Melanie ambitieuze plannen met het hagelwitte museum in Machelen-dorp.

“Net zoals Roland en Piet blijf ik trouw aan de missie van het museum, namelijk het werk van Roger Raveel op diverse manieren in de kijker zetten”, zegt Melanie. “Ik ben mij volop aan het verdiepen in zijn omvangrijke oeuvre en ik hiervoor kan ik alvast rekenen op een ervaren team. Daarna is het de bedoeling om de huidige opstelling, die al twintig jaar onveranderd is, eens te vernieuwen. Er zijn zo’n 300 schilderijen, ongeveer 500 tekeningen en een twintigtal objecten of installaties va Roger Raveel in de collectie en hiervan hangen er 80 stukken, voornamelijk schilderijen, in het museum. Ik wil de opstelling vaker wisselen zodat mensen blijven terugkeren om de prachtige kunstwerken van Raveel te herontdekken. In februari volgend jaar gaat er ook een overzichtstentoonstelling van start in de Bozar in Brussel, ter gelegenheid van 100 jaar Roger Raveel. Een mooie gelegenheid om ons museum ook internationaal op de kaart te zetten. Er komen jaarlijks zo’n 10.000 bezoekers langs en ik zou dit aantal graag zien stijgen.”

“Enkele projecten voor de nabije toekomst is de biënnale van de schilderkunst, die eind juni van start gaat. Hiervoor werken we samen met het mudel in Deinze en het museum Dhondt-Dhaenens in Deurle. Hiervoor zal de collectie van Roger Raveel tijdelijk verhuizen van de nieuwe museumvleugel naar de oude pastorij. Ik wil ook graag nog meer kansen geven aan jonge kunstenaars en zo vindt er in het najaar een solotentoonstelling plaats van Oostendenaar Rein Dufait. We werken ook aan een nieuwe logo, een nieuwe huisstijl en een nieuwe website, die deze zomer gelanceerd wordt. Tenslotte worden ook nog enkele werkzaamheden uitgevoerd, zoals het herschilderen van de gevel en het optimaliseren van het veiligheidssysteem.”

Als eerste wapenfeit in het Machelse museum werkte Melanie samen met Piet Coessens aan de tentoonstelling Muurschilderingen. Deze opent op zondag 8 maart om 11 uur. Er zijn werken te zien van Jana Cordenier, Tatjana Gerhard, Matthieu Ronsse, Koen van den Broek, Carole Vanderlinden, Sophie Whettnall en Roger Raveel. De nieuwe werken van de zes uitgenodigde kunstenaars worden afgewisseld met geprojecteerde fotografische beelden van Roger Raveels fresco uit 1955 en de muurschilderingen in het Kasteel van Beervelde. Ter gelegenheid van de vernissage zal dichter Paul Demets zondag om 11.30 uur een gedicht voordragen, dat ontsproten is uit zijn fascinatie voor het werk van Jana Cordenier.

De tentoonstelling loopt tot en met zondag 7 juni. Meer info via www.rogerraveelmuseum.be.