Kenneth opent aquariumshop Coral Reef: “Alles voor zout- en zoetwatervissen” Anthony Statius

07 januari 2020

18u13 24 Zulte Kenneth Toulouse (30) opent op zaterdag 25 januari een aquariumshop langs de Grote Steenweg (N43) in Olsene. In Coral Reef vind je alles voor zout- en zoetwatervissen.

Liefhebbers van aquaria kunnen binnenkort in Olsene terecht voor al hun benodigdheden. In Grote Steenweg 24, recht tegenover de winkel Stone, opent Kenneth Toulouse Coral Reef.

“Toen ik vijftien jaar was kreeg ik mijn eerste aquarium en sindsdien heeft het onderwaterleven mij niet meer losgelaten”, zegt Kenneth. “Zeven jaar geleden heb ik Coral Reef opgestart als webshop in bijberoep. Ik heb dat drie jaar gedaan, maar door tijdsgebrek heb ik dat moeten stopzetten. Het begon echter terug te kriebelen en op zaterdag 25 januari open ik mijn gloednieuwe winkel. In het begin zal ik dit nog combineren met mijn job als schrijnwerker, maar vanaf maart ga ik volledig voor Coral Reef.”

“Ik ben vooral gespecialiseerd in zeewatervissen, maar ik zal mijn assortiment ook aanvullen met alles voor zoetwatervissen,” gaat Kenneth verder. “Je vindt hier aquaria in alle formaten en indien gewenst kom ik deze plaatsen bij de mensen thuis. Ik heb heel wat zout- en zoetwatervissen, maar ook koralen, in de aanbieding. Verder vind je hier voeding, filtersystemen en allerlei onderhoudsproducten. Alles is ook te vinden op onze webshop.”

Meer info via www.coralreef.be.