Kasteel Te Lake wordt tijdelijk zomerlounge Anthony Statius

19 juni 2020

17u14 0 Zulte Kasteel Te Lake wordt deze zomer omgetoverd tot de pop-up zomerlounge Chato. Carine en Christophe Leconte van het gelijknamige cateringbedrijf uit Oudenaarde nodigen vanaf zaterdag iedereen uit om een glaasje te komen drinken en een hapje in de voortuin of de feestzaal van het bekende huwelijkskasteel.

Een terrasje doen in de schaduw van een prachtig kasteel, daarvoor moet je in Zulte zijn. Door het coronavirus zijn er in Kasteel Te Lake tijdens de zomervakantie voorlopig geen huwelijksfeesten gepland, maar Carine en Christophe Leconte, van 2000 tot 2006 en van 2015 tot op vandaag de vaste cateraars van de feestzaal, hebben iets anders bedacht.

“De eerste weken van de lockdown hadden we onze handen vol met administratief werk”, vertelt Carine van Traiteur Leconte. “Daarna zijn we overgeschakeld naar een afhaal- en leverdienst, die nog steeds blijft bestaan. Alle feesten in Kasteel Te Lake zijn verzet, maar het leek ons leuk om op warme dagen verse ijsjes te verkopen aan de fietsers en wandelaars die hier vaak passeren. Dat was een groot succes en dan zijn we op het idee gekomen voor een pop-up zomerlounge. Onder de naam Chato openen we deze morgen (zaterdag).”

“In Chato kan je zowel in de voortuin als in de feestzaal genieten van een drankje en een hapje”, vervolgt Carine. “Geen klassieke restaurantkeuken, maar wel moderne gerechtjes om te delen en lekkere tapas voor bij het aperitief. Onze kaart zal gedurende de vakantie vaak veranderen, want we blijven graag creatief bezig. Ons team, waar we tijdens deze moeilijke tijden altijd op konden rekenen, staat klaar om iedereen te bedienen.”

Chato is iedere vrijdag open vanaf 16 uur en op zaterdag, zondag en maandag vanaf 11 uur. Reserveren is niet verplicht met voor grote groepen wel aanbevolen. Meer info via de website www.chato-zulte.be.