Kapelhoekkermis afgelast door coronavirus Anthony Statius

01 april 2020

15u37 2 Zulte De veertigste editie van de Kapelhoekkermis in Zulte wordt afgelast. Deze was gepland van 15 tot 17 mei, maar door de strenge coronamaatregelen heeft het wijkcomité beslist om het feest niet te laten doorgaan.

Het was dit jaar de veertigste editie van de gekende Kapelhoekkermis. Het comité was er opnieuw in geslaagd om een gevarieerd programma voor het ganse weekend in elkaar te boksen. Naast de gekende activiteiten zoals het optreden van de kleuters uit de wijkschool op vrijdagavond, de vinkenzetting op zaterdag en het eetfestijn en Sneukeltocht op zondag was er op zaterdagavond ook weer een showavond gepland. Niemand minder dan De Romeo’s, Les Folles de Gand en coverband Fons en die van Ons stonden geprogrammeerd.

“Maar in de gegeven omstandigheden is het niet langer mogelijk onze kermis veilig en optimaal voor iedereen te laten verlopen”, klinkt het. “Eens de maatregelen het ons toelaten zal het comité zeker opnieuw verder werken om van Kapelhoek een actieve en leuke wijk te maken.”