Kansarme kinderen krijgen spel- en beleefkit en Sociaal Huis doet oproep om laptops te schenken Anthony Statius

26 augustus 2020

12u30 0 Zulte Het Sociaal Huis van Zulte gaat deze week op pad met spel- en beleefkitten voor kinderen in kansarme gezinnen. Men doet ook een oproep om laptops en tablets te schenken.

“De afgelopen maanden waren voor gezinnen in kansarme situaties extra moeilijk”, zegt schepen van Sociale Zaken Linda Detailleur (N-VA). “Ook kinderen uit deze gezinnen hebben nood aan ontspanning, maar zij hebben echter niet de financiële ruimte om spel- of knutselmateriaal aan te kopen. Daarom hebben we met middelen uit het coronasteunfonds meer dan 80 spel- en beleefkitten samengesteld. Onder meer stoepkrijt en een springtouw moeten de vrijetijdsbesteding voor hen aangenamer maken. Werknemers van het Sociaal Huis brengen deze week de pakketten aan huis.”

Met start van het schooljaar in het vooruitzicht, doet het Sociaal Huis ook een oproep om oude laptops en tablets binnen te brengen. “Deze worden dan ter beschikking gesteld aan kansarme gezinnen”, zegt de schepen. “Zo krijgen ook die kinderen alle leermogelijkheden aangeboden die afstandsonderwijs met zich meebrengt. Afgelopen maanden kon het Sociaal Huis hiervoor al rekenen op de steun van enkele bedrijven. In totaal kregen 10 kansarme gezinnen een laptop ter beschikking. Laptops en tablets van zowel particulieren als bedrijven zijn welkom. Wie wil helpen, kan hiervoor contact opnemen met Dirk Goeminne via 09/321.84.25 of dirkgoeminne@zulte.be of Annelien Lecluyze via 09/321.84.32 of annelienlecluyze@zulte.be.”