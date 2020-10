KAJ Machelen brengt Cocktail vs Beer-fuif tot in uw kot Anthony Statius

02 oktober 2020

15u09 16 Zulte De KAJ van Machelen (Zulte) kan dit jaar haar Cocktail vs Beer-fuif niet organiseren, maar zorgt voor een coronaproof alternatief. Zaterdagavond kan iedereen mee feesten met een livestream.

Geen Cocktail vs Beer-fuif in Machelen dit jaar, maar de KAJ heeft gelukkig iets anders in petto.

“Door de corona-omstandigheden hebben we beslist om als alternatief een livestream te organiseren”, zegt organisator Henri Van Oost. “Voor deze livestream hebben we besloten om samen te werken met jeugdhuizen, bars en cafés. Zo kan de kijker vanuit zijn kot genieten van de show, maar ook vanuit zijn of haar favoriete horecazaak Dit natuurlijk volledig gratis en toegankelijk voor iedereen. Hiermee steunen we ook de lokale horeca. De dj’s Bibendum en Sïmplex zorgen voor de sfeer.”

De Cocktail vs Beer-livestream start op zaterdag 3 oktober om 21 uur. Via deze Facebookpagina kan je zien welke jeugdhuizen er meedoen.