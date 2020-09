Julie Devos (Zulte Waregem) ziet Tessa Wullaert (Anderlecht) even terug: “Ze was anders met voetbal bezig dan wij” Hans Fruyt

04 september 2020

11u42 0 Zulte Zaterdag komt Tessa Wullaert (27) even weer thuis. Met Anderlecht werkt ze bij Zulte Waregem de tweede speeldag van de Super League af. In Zulte zette Wullaert de eerste stappen in haar carrière. Essevee-speelster Julie Devos was er bij en hield contact met het boegbeeld van het Belgisch vrouwenvoetbal.

“Tessa en ik speelden samen bij Harelbeke en vanaf 2010 bij Zulte”, weet Julie Devos. “Toen al zag je dat ze veel talent had. Dat Tessa zo’n mooie internationale carrière zou maken was niet te voorspellen. Toch was zij tien jaar geleden al anders bezig met voetbal dan wij. Tessa lette toen al op haar voeding. Voor de match at ze altijd een banaan. Daar dachten wij niet aan.”

Bananen zijn goed voor duursporters. Wullaert wist dat en nam voorsprong op haar leeftijdsgenoten. Van Zulte VV – als vijftienjarige pakte ze aan het einde van het seizoen 2008-2009 in tweede nationale de titel – trok ze naar Anderlecht, nadien naar Standard. Daarna speelde ze drie jaar bij het Duitse Wolfsburg, twee bij Manchester City. “Nadat ze Zulte Waregem verliet, bleef ik contact houden”, verduidelijkt Devos. “Naar Wolfsburg ben ik eens een paar dagen geweest. Manchester is me niet gelukt. Toen ze in het buitenland voetbalde, was dat moeilijker, maar we spreken nog altijd vrij regelmatig af. Eind juni zag ik haar voor het laatst. Eigenlijk waren we van plan donderdag (gisteren) samen te komen. Toen ik met Tessa die afspraak maakte, was ik vergeten dat ik die dag vier jaar getrouwd ben. Ik heb de afspraak moeten schrappen.”

Knieletsel

Dus zien deze vriendinnen elkaar pas zaterdagnamiddag (aftrap 15 uur). Julie Devos moet de wedstrijd tegen landskampioen Anderlecht vanuit de tribune volgen. Ze onderging een operatie aan de knie en hervat vanaf 15 september de individuele trainingsarbeid. “Ik had graag tegen Tessa op het veld gestaan”, lacht Devos. “Het zal voor de terugmatch zijn, hoop ik. Jawel, ik volgde onze openingsmatch bij Woluwe. We wonnen verdiend met 1-2. Verrassend, want in eerste nationale hadden wij het tegen Woluwe altijd moeilijk. Heel leuk dat we onze eerste wedstrijd in de Superleague wonnen. Maar ik vrees dat het zaterdag tegen Anderlecht iets moeilijker zal gaan.”