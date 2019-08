Jong Zulte stelt jeugdspelers en trainers voor Anthony Statius

15 augustus 2019

13u07 2 Zulte Voetbalclub Jong Zulte stelt o p vrijdag 16 augustus zijn jeugdspelers en hun trainers voor in het Fiertelhof in Zulte. Iedereen is welkom vanaf 19 uur.

Jong Zulte, die in eerste provinciale speelt, is klaar voor het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdagavond stelt de club haar spelers en trainers voor aan de supporters. Ook het jeugdbestuur en de vrijwilligers zullen worden voorgesteld en er komt ook nog een korte toelichting over de nieuwe website, het stickerboek en enkele andere zaken.

Iedereen is welkom vanaf 19 uur in het Fiertelhof, langs de Staatsbaan in Zulte.