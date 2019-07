Jong Open Zulte wil efficiënte aanpak van verbod op wegwerpbekers Anthony Statius

10 juli 2019

11u24 0 Zulte Jong Open Zulte ijvert voor een efficiënte aanpak van het verbod op wegwerpbekers bij evenementen. Dit agendapunt brachten zij aan o p de laatste gemeenteraad.

Het verbod op wegwerpbekers, petflessen en blikjes op evenementen treedt in voege vanaf 1 januari 2020. “Daar we in Zulte heel wat evenementen hebben waar er gebruik gemaakt wordt van wegwerpbekers is een efficiënte organisatie erg belangrijk”, zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte). “Ook IVM is reeds geruime tijd bezig met afvalpreventie bij evenementen en we zullen ook hun expertise aanwenden. Het gemeentebestuur zal in de mate van het mogelijke alle organisatoren van evenementen begeleiden en helpen bij de veranderde wetgeving die er binnenkort aankomt.”