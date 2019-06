Jong Open Zulte steunt studenten Anthony Statius

11 juni 2019

17u42 0 Zulte Jong Open Zulte steekt de Zultse studenten een hart onder de riem tijdens de examenperiode. De eerste twee weekends van juni gingen de leden rond met studentenpakketten.

“Na de vele positieve reacties vorig jaar wilden we opnieuw de studenten steunen”, zegt voorzitter Pieter Verhalle. “Ook dit jaar kon de studerende jeugd uit Machelen, Olsene en Zulte zich inschrijven via een link op de onze Facebookpagina. Er kon een passend moment gekozen worden en dan gingen wij opnieuw de baan op. We telden zo’n 50 inschrijvingen. Het is belangrijk om onze studenten te steunen maar ook fijn om op die manier enkele jonge enthousiaste mensen persoonlijk te leren kennen”, aldus de voorzitter.