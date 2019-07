Joggingclub verwacht honderden lopers voor Dwars door Zulte Anthony Statius

03 juli 2019

19u24 0 Zulte Joggingclub Zulte en de gemeentelijke sportraad organiseren op zondag 7 juli de vierde editie van het loopevenement Dwars door Zulte. Jo Lambrecht en zijn team hopen het recordaantal deelnemers van vorig jaar - dat waren er 582 - te verbreken.

De recreatieve loopwedstrijd Dwars door Zulte is ondertussen een vaste waarde geworden in de gemeente. Organisator Joggingclub Zulte streeft ernaar om ieder jaar een beetje te groeien en voor zondag heeft men een nieuwigheid in petto voor de deelnemers.

“Dit jaar wordt de tijdsregistratie gedaan door de professionele firma Star-tracking”, zegt Jo Lambrecht. “Hierdoor zullen de uitslagen zowel op papier als digitaal sneller beschikbaar zijn. Het parcours blijft zo goed als ongewijzigd. Zoals ieder jaar staan wij open voor iedereen, van de getrainde atleet tot de beginneling. Wij ondersteunen de olympische gedachte: deelnemen is belangrijker dan winnen. Er worden bekers uitgereikt aan de eerste drie heren en dames op elke afstand. We voorzien ook een prijs voor het sportiefste bedrijf, de sportiefste school, de oudste en de jongste deelnemer, de club of vereniging met de meeste deelnemers, de verste deelnemer en de snelste Zultenaar. Iedereen gaat ook met een goodiebag naar huis.”

“VBS Olsene is opnieuw de uitvalsbasis van het evenement”, vervolgt Jo. “Er zijn massagevoorzieningen, springkastelen, een cafetaria en een mooi aangekleed binnenplein. Voor kleedkamers en douches kan iedereen terecht in Koninklijk Olsene Sportief.”

De kinderen starten om 9 uur en zij betalen 3 euro in voorverkoop of 4 euro aan de kassa. Volwassenen starten om 10 uur en zij kunnen 6 of 12 kilometer lopen. Deelnemen kost 8 euro of 10 euro. Meer info en inschrijvingen via www.dwarsdoorzulte.be.