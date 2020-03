Jeugd- en sportclubs krijgen nieuw gebouw op domein De Raveschoot Anthony Statius

09 maart 2020

12u07 0 Zulte De gemeente Zulte investeert 1,2 miljoen euro in een nieuw gebouw voor jeugd- en sportclubs op domein De Raveschoot in Olsene. Ook jeugdhuis ‘t Sloefke en de speelpleinwerking van Olsene zullen er een onderkomen vinden. De werken starten begin volgend jaar en zullen eind 2021 afgerond zijn”, zegt schepen Michael Vandemeulebroecke (Open Zulte).

De Zultse gemeenteraad gaf tijdens de laatste zitting groen licht voor het aanstellen van een studiebureau voor het bouwen van een sport- en jeugdaccommodatie op domein De Raveschoot in Olsene.

“Bij de jeugd- en sportverenigingen die vandaag hun werking organiseren op domein De Raveschoot worden verschillende problemen vastgesteld”, zegt schepen Michael Vandemeulebroecke.”Het sanitair gedeelte van de kleedkamers van de huidige accommodatie is verouderd en te klein. Ook de jeugdlokalen van KSA Olsene en Chiro Olsene zijn verouderd. Daarnaast kampen beide jeugdverenigingen met een gebrek aan opbergruimte. De gebouwen dateren van de jaren 80 en zijn dringend aan vervanging toe. Daarom voorzien we deze legislatuur 1,2 miljoen euro voor het bouwen van een gloednieuw gebouw op domein De Raveschoot.”

“De nieuwe jeugd- en sportaccommodatie moet ruimte bieden aan Chiro Olsene, KSA Olsene en rugbyclub Waereghem”, aldus de schepen. “Ook jeugdhuis ’t Sloefke en speelpleinwerking Olsene moeten hier onderdak vinden, want beiden hebben nood aan een nieuwe huisvesting. Momenteel zitten deze twee verenigingen in de oude schoolgebouwen langs de gewestweg (N43). Alle toekomstige gebruikers werden reeds begin februari uitgenodigd op een overlegmoment. De noden en wensen van de verschillende gebruikers werden in kaart gebracht en zullen meegenomen worden in de ontwikkeling van domein De Raveschoot. We hopen begin volgend jaar met de werken te kunnen starten en als alles goed gaat, zal het gebouw eind 2021 af zijn. Daarna zal het oude gebouw afgebroken worden.”

“Naast de vernieuwingen op domein De Raveschoot werden op de laatste gemeenteraad ook beslissingen genomen omtrent onze gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur”, vervolgt schepen Vandemeulebroecke. “Na de oplevering van de nieuwe cafetaria van het Ontmoetingscentrum eind december, gaat de focus nu uit naar huis Meheus. Het bestek en de raming voor de aanstelling van een binnenhuisarchitect voor de inrichting en heropwaardering van huis Meheus werden door de gemeenteraad goedgekeurd. Daarnaast werd ook de opdracht tot aanstelling van een architect voor het verbouwen van Machelendorp 6 goedgekeurd. De woning zal worden omgevormd tot groepsopvang en noodwoning, maar vereist de nodige renovatiewerken. De benedenverdieping wordt ingericht tot groepsopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar en speelt hiermee in op de nood aan bijkomende kinderopvang. De bovenverdieping zal dienst doen als noodwoning.”