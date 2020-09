Jelle Declerck na tweede plaats in Memorial Igor Decraene: “Bevestiging van tijdritcapaciteiten” Hans Fruyt

07 september 2020

11u14 0 Zulte Tweedejaarsjunior Jelle Declerck uit Zulte kon zondag in Waregem best vrede nemen met de tweede plaats in de Memorial Igor Decraene, de nationale testtijdrit. De pion van Meubelen Gaverzicht-BE Okay is op het BK tijdrijden in Borlo op 25 oktober podiumkandidaat.

Declercks ploegmaat Alec Segaert was over 21,2 kilometer dertien tellen sneller. Dries De Pooter, derde in deze individuele tijdrit, gaf nog eens dertien seconden extra toe op de eerstejaarsjunior uit Lendelede.

“Content met mijn prestatie”, reageerde Jelle Declerck kort na zijn wedstrijd tegen de klok. “Het verschil met Alec bedraagt dertien seconden: duidelijk dat hij sterker is. Ik kon bevestigen, dat is positief. Voor mij is deze tijdrit eigenlijk zo goed als een thuiskoers. Ik zag veel supporters langs de kant van de weg. Heb hen een goeie prestatie kunnen aanbieden.”

Eerder in dit coronaseizoen won Declerck in Zolder twee tijdritten. Hij schreef ook de kermiskoers in Dikkebus op zijn naam. Het leverde hem een selectie voor de wegrit op het EK in Plouay op. Daar werd hij vijftiende. Dankzij zijn grote regelmaat in het werk tegen de klok zag het er naar uit dat Carlo Bomans, bondscoach voor de junioren, Declerck kon meenemen naar het WK. Door de verhuis van de regenboogstrijd van het Zwitserse Martigny naar het Italiaanse Imola werden de WK’s voor junioren geschrapt.

BK-medaille

“Heel jammer”, zuchtte Declerck. “Zeker voor een tweedejaarsjunior als ik. In 2021, bij de overstap naar de beloften, reken ik niet op een WK-selectie. Dat zal te vroeg zijn. De jaren nadien zou ik graag in aanmerking komen. Ik hoop dat we dit jaar nog enkele keren kunnen koersen. Voor de wedstrijd van zondag in Outrijve heb ik nog geen startrecht. Een week later staat in Koksijde het Belgisch wegkampioenschap op de kalender. De Ster van Zuid-Limburg en La Philippe Gilbert kregen een nieuwe plaats op de herschikte kalender. Laat ons hopen dat beide kunnen doorgaan. Het BK tijdrijden in Borlo, afsluiter van het seizoen, is een doel. Daar ga ik voor het podium. Het parcours ken ik van het BK ploegentijdrijden. Een mooie omloop, vind ik.”

Intussen legde Declerck zijn toekomst vast. Hij gaat verder studeren en ruilt op 1 januari Meubelen Gaverzicht-BE Okay voor het Bingoal Wallonie-Bruxelles Development Team.