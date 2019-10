Jean-Pierre en Bernadette laten voor de honderdste keer botsauto’s rijden Anthony Statius

04 oktober 2019

07u46 1 Zulte Voor foorkramers Jean-Pierre en Bernadette Lannoo wordt de Firtelkermis in Zulte extra speciaal. Het koppel staat voor de honderdste keer met de autoscooters op een Zultse kermis en hiervoor werden ze donderdagavond al even in de bloemetjes gezet door het gemeentebestuur en het Feest-, Firtel- en Cultuurcomité van Zulte.

“Vijftig jaar kermis in Zulte, met zowel een standplaats tijdens de kermis in het laatste weekend van juni als tijdens de Firtelkermis in het eerste weekend van oktober is een mijlpaal voor zowel de kermisgeschiedenis van onze gemeente als voor de uitbaters zelf”, zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte). “Dat is honderd keer opbouwen en afbreken en met veel liefde voor het vak. Daarom wensen we Jean-Pierre Lannoo en Bernadette uitdrukkelijk te danken voor hun jarenlange inzet en toewijding.”

Het koppel kreeg donderdagavond bloemen en flessen wijn van het gemeentebestuur. “We doen het nog altijd even graag en ook dit jaar zijn we er opnieuw klaar voor. Laat de kermis maar beginnen”, zegt Jean-Pierre.