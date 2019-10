Inwoners welkom op presentatie bouwmeesterscan Anthony Statius

02 oktober 2019

14u28 0 Zulte De bouwmeesterscan die de gemeente Zulte liet uitvoeren, wordt op donderdag 10 oktober voorgesteld aan de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening. Ook alle inwoners zijn welkom.

Het gemeentebestuur van Zulte liet in samenwerking met het team van de Vlaams Bouwmeester een bouwmeesterscan opmaken voor het grondgebied van Zulte. De scan concentreert zich hiervoor op de inhoudelijke thema’s ‘open ruimte’, ‘kernversterking en -verdichting’ en ‘mobiliteit’. Studiebureau VOORLAND bracht, samen met Maat-ontwerpers, Tractebel en vier experten, de ruimtelijke en beleidsmatige sterktes en zwaktes in kaart. Schepen Olivier Peirs: “De bouwmeesterscan biedt aan het gemeentebestuur een onafhankelijke, objectieve kijk op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente. De uitdaging is nu, om in overleg met de hogere overheden de basisprincipes te vertalen in een Gemeentelijk Ruimtelijk Beleidsplan.”

Het resultaat van deze scan wordt op donderdag 10 oktober om 19.30 uur toegelicht in de raadzaal van het gemeentehuis.