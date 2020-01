Inwoners organiseren infoavond over windmolens Anthony Statius

03 januari 2020

12u14 0 Zulte Het burgerplatform Leefbaar Zulte-Kruisem organiseert op maandag 6 januari een infoavond omtrent de geplande windmolens op de grens van Zulte en Kruisem. Alle omwonenden zijn om 20 uur welkom in het Fiertelhof in Zulte.

Zoals aangekondigd organiseren enkele bezorgde inwoners een informatieavond over de windturbines in de industriezone Zaubeek. Ondanks 350 bezwaren van buurtbewoners uit Zulte en Kruisem heeft de provincie Oost-Vlaanderen een vergunning afgeleverd voor drie van de zeven geplande windturbines, waarvan een op het grondgebied Zulte. Burgerplatform Leefbaar Zulte-Kruisem gaat in beroep tegen de beslissing.

“Omdat veel mensen nog niet goed op de hoogte zijn van de impact die de windmolens zullen hebben om de omgeving, plannen we nog een infoavond. We hebben ook 1.700 flyers rondgedeeld", zegt Dirk Masselis van Leefbaar Zulte-Kruisem.

Meer info via zultekruisemleefbaar@gmail.com.