Inschrijfmoment voor paasactiviteiten Anthony Statius

05 maart 2020

12u16 0 Zulte De gemeente Zulte organiseert op maandag 9 maart een inschrijfmoment voor de paasactiviteiten. Zultenaren krijgen voorrang.

Tijdens de paasvakantie kunnen kleuters en kinderen uit het lager onderwijs zich volop uitleven tijdens het Boeboekskamp of een van de vele sportkampen in Zulte. Het volledige aanbod is terug te vinden op de paasbrochure, die op de gemeentelijke website staat.

Inschrijven kan vanaf maandagavond 9 maart. Tijdens dit inschrijfmoment kan je ook al inschrijven voor de sportlessen in april en juni, voor Kijk! Ik Fiets! en de crealessen Groentetuin. Omdat de activiteiten georganiseerd door de vrijetijdsdiensten vaak snel volzet zijn, werd er gekozen om voorrang te geven aan Zultenaars. Zij kunnen zich vanaf 19 uur inschrijven, de anderen vanaf 20 uur.

Inschrijven kan online via www.zulte.be/paasvakantie of tussen 19 en 20 uur aan de balie vrije tijd in de Centrumstraat 8 in Olsene.