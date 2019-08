Industriezone Zaubeek krijgt vier windturbines Anthony Statius

14u54 0 Zulte ENGIE Electrabel en Eneco België willen in samenwerking met Zaubeek Power cvba vier windturbines bouwen langs de E17 in de industriezone Zaubeek op de grens van Zulte en Kruisem. Het project wordt toegelicht op maandag 26 augustus in het gemeentehuis van Zulte.

Naast het project in Zaubeek plant ENGIE Electrabel de bouw van drie windturbines in het landbouwgebied langs de E17 op het grondgebied Kruisem. Voor de projecten werden twee afzonderlijke omgevingsaanvragen ingediend en tijdens het openbaar onderzoek kan men de vergunningsaanvragen inkijken in de gemeentehuizen van Zulte en Kruisem.

“Concreet komt er slechts één windturbine op het grondgebied Zulte”, zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte). “Momenteel staat er nog geen enkele windturbine in onze gemeente. Ons gemeentebestuur is voorstander van het investeren in hernieuwbare energie en wij juichen de komst van windturbines toe, op voorwaarde dat er een geschikte locatie wordt gevonden. In 2014 was er al eens een aanvraag voor de bouw van windmolens in de Leievallei, op de grens met Dentergem, maar toen zijn beide gemeentebesturen hier tegenin gegaan. De industriezone Zaubeek vinden we wel een goede locatie.”

Om de projecten toe te lichten, organiseren ENGIE Electrabel en Eneco twee informatiesessies. De eerste vindt plaats op maandag 26 augustus van 16.30 tot 19.30 uur in het gemeentehuis van Zulte en de tweede op woensdag 28 augustus van 16.30 tot 19.30 uur in zaal De Mastbloem in Kruisem.