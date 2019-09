Inbrekersduo dat het gemunt had op brood- en drankautomaten voor rechter Alexander Haezebrouck

23 september 2019

Zulte Twee mannen van 22 en 41 jaar uit Zulte moesten zich maandagmorgen verantwoorden op de rechtbank voor verschillende inbraken in brood- en drankautomaten. Zo sloegen ze toe in Anzegem en werden ze op inbrekerspad per toeval gestopt door de politie.

De politie kwam het duo uit Zulte per toeval op het spoor. De politie had een oproep gekregen van een poging tot inbraak en liet de mannen met hun wagen stoppen voor een controle, omdat ze in de buurt waren. Beide bleken niets te maken te hebben met de poging tot inbraak in Wielsbeke, maar de politie vond wel inbrekersmateriaal in de auto.

De mannen sloegen verschillende keren toe in augustus en september vorig jaar. Ze plunderden twee brood- en drankautomaten in Anzegem en gingen er telkens vandoor met een buit van zo’n 300 tot 400 euro. Ze worden ook verdacht van een inbraak in een broodautomaat in Deinze. Op camerabeelden is te zien hoe een man met handschoenen en een bivakmuts met behulp van een boormachine de automaat probeert open te breken. Dat lukte uiteindelijk niet, maar de bivakmuts en de boormachine met een opvallend geelkleurig stuk lagen ook in de auto van de beklaagden. Een ANPR-camera merkte hun auto bovendien op in de buurt van de plaats van de feiten toen de poging inbraak gebeurde.

Toch blijven beide ontkennen iets met de poging tot inbraak in Deinze te maken te hebben. Waarom de mannen uit Zulte de feiten pleegden, is niet duidelijk. Beiden hebben werk en hebben geen geldproblemen. “Ik weet niet waar ik met mijn verstand zat”, zei één van beide beklaagden. “Het is oerdom geweest.” Beiden riskeren een werkstraf van vijftig uur en een geldboete van 400 euro. Vonnis op 28 oktober.