Inbrekers gelinkt aan drie feiten in Zulte Jeffrey Dujardin

28 juli 2019

In Zulte in de Modest Huyslaan hebben onbekenden donderdagochtend proberen inbreken in een woning. Rond 3 uur probeerden de daders in een woning binnen te geraken. De daders vluchtten vermoedelijk te voet, waarna het buurtinformatienetwerk opgestart werden. Buurtonderzoek en patrouille door de lokale politie van Deinze-Zulte-Lievegem leverde echter niets op.

‘s Morgens werd vastgesteld dat dieven effectief hadden ingebroken in een woning in de nabijgelegen Waregemstraat. De daders hadden er zich toegang tot de woning verschaft door een raam stuk te slaan. Tot slot werd ook donderdagavond nog een inbraak vastgesteld in een andere woning aan de Waregemstraat die te linken valt aan de twee vorige feiten.