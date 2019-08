Inbrekers gaan met tv aan de haal terwijl bewoners op vakantie zijn Jeroen Desmecht

10u47 2 Zulte De lokale politie stelde vrijdag een inbraak vast in een woning langs de Heirweg in Zulte. Dieven stalen daar een televisietoestel toen de nietsvermoedende bewoners op reis waren.

De daders forceerden een achterdeur en raakten zo binnen in de woning. Ze gingen ervandoor met het televisietoestel. De bewoners van het pand waren op het moment van de feiten op vakantie. Heeft u een tip of was u getuige van de inbraak? Dan kan u terecht bij de lokale politie op het nummer 09/381.41.00 of op de website politiezone Deinze-Zulte-Lievegem.