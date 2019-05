In Zulte kan je een uur langer stemmen Anthony Statius

22 mei 2019

12u46 2 Zulte In Zulte kan je op zondag 26 mei uw stem uitbrengen tussen 8 en 14 uur, een uur langer dan bij de vorige verkiezingen dus.

Op zondag 26 mei vinden over de verkiezingen voor de Kamer, het Vlaams parlement en het Europees parlement plaats. De kiezers worden opgeroepen op straatniveau en hierdoor stemmen alle gezinsleden in hetzelfde stembureau. Wie zijn oproepingsbrief niet terugvindt of zijn identiteitskaart verloren heeft, kan zondag tussen 8 en 13 uur terecht in het gemeentehuis. Er wordt dan een duplicaat van de oproepingsbrief afgeleverd ofwel een bewijs dat de identiteitskaart verloren is.

Het gemeentebestuur raadt de bewoners aan om met de fiets naar het stemlokaal te komen. Er zijn extra parkeerplaatsen voor fietsen. Voor mensen met een beperking zijn er gereserveerde parkeerplaatsen bij de toegang tot de verschillende locaties.In Olsene geldt er van 7 tot 15 uur beperkt éénrichtingsverkeer in de Kreupelstraat. De toegelaten rijrichting is deze van de Kerkstraat naar de Heirweg. De wekelijkse zondagsmarkt in Zulte gaat gewoon door.