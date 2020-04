In tijden van corona zijn ook de invulsessies voor belastingen afgelast Anthony Statius

10 april 2020

13u39 0 Zulte De FOD Financiën heeft alle invulsessies voor belastingen geannuleerd door het coronavirus. Ook de sessies, die in Zulte gepland waren, gaan niet door.

De FOD Financiën heeft beslist om dit jaar alle fysieke sessies voor hulp bij het invullen van de aangifte in de personenbelasting te annuleren. Ook de sessies in de gemeente Zulte worden geannuleerd. Hiermee wordt de veiligheid en gezondheid van zowel de belastingplichtigen als de medewerkers vooropgesteld.

Veel belastingplichtigen zullen een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen en moeten enkel controleren of de gegevens juist en volledig zijn. Aangiftes zullen opnieuw via tax-on-web ingediend kunnen worden. Wie toch hulp wil bij het invullen, kan een telefonische afspraak maken. Het telefoonnummer om een afspraak te maken, zal vermeld staan op de belastingbrief die begin mei in de bus valt.