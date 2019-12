In dit kersthuisje kom je ogen te kort: acht meter hoge Eiffeltoren in zee van meer dan 125.000 lichtjes Anthony Statius

03 december 2019

14u51 0 Zulte Het lunapark van de Kerstman. Zo zou je Jempi’s Kersthuisje in Olsene (Zulte) nog het best kunnen omschrijven. Apetrots zijn ze, de fiere bewoners Jean-Pierre Tytgat (65) en Marleen De Groote (61), die voor de veertiende editie alles uit de kast haalden en in het stopcontact staken, van een Eiffeltoren tot het Atomium. “Er branden meer dan 125.000 lichtjes, maar het exacte aantal moeten de bezoekers raden", zegt Jean-Pierre.

Vrijdagavond steken Jean-Pierre ‘Jempi’ Tytgat en Marleen De Groote voor de veertiende keer de lichtjes aan van hun kersthuisje in de Heirweg 22 in Olsene. Ieder jaar verrast het koppel haar gasten met nieuwe flikkerende decorstukken en deze keer werd op geen lichtje meer of minder gekeken. Hét pronkstuk dit jaar is een acht meter hoge Eiffeltoren in het midden van de tuin.

“Helemaal zelf in elkaar gelast”, zegt een trotse Jean-Pierre. “Alle decorstukken die je ziet, heb ik trouwens eigenhandig gebouwd. Je kan dit geen hobby meer noemen, want ik ben hier een volledig jaar aan bezig. Ik ben met pensioen, maar mij zal je voor 20 uur ‘s avonds niet in de zetel zien zitten. Zodra de kerstperiode voorbij is, begin ik onmiddellijk te werken aan nieuwe decorstukken. Naast de Eiffeltoren heb ik ook een carrousel gemaakt, met in het midden een grote lelie die vanzelf open en dicht gaat. Daarnaast werd de koets helemaal vernieuwd en op het dak van mijn huis heb ik in koeien van letters Jempi’s Kersthuisje gezet.”

Vorig jaar brandden er 80.000 ledlampen, maar dit record heeft Jean-Pierre verpulverd. “Alles samen gerekend heb ik dit jaar meer dan 125.000 lichtjes”, zegt Jean-Pierre. “Ik weet het exacte aantal wel, maar ik ga het nog niet verklappen. Alle bezoekers krijgen een briefje waarop ze mogen raden hoeveel lichtjes er zijn. Wie er het dichtste bij zit, wint een grote beenham. Ieder lampje bevat een chip en wordt apart geprogrammeerd op muziek. Daar kruipt enorm veel tijd in. Zo ben ik meer dan 1.300 uren bezig geweest met het programmeren van een show van bijna twee uur. Alle ledlampen zijn verbonden met zeven controllers en die worden aangestuurd door 1 pc. Qua energieverbruik zit ik ongeveer aan 2.500 watt. Vorig jaar moest ik zo’n 250 euro opleggen voor de energiefactuur en dat zal nu wel wat meer zijn. Maar de grootste kost kruipt in de aankoop van de lampen en het materiaal voor de constructies. Daarom gaat de volledige opbrengst ieder jaar integraal naar het kersthuisje zelf.”

Jempi’s Kersthuisje is ondertussen een fenomeen, dat tot ver buiten de dorpsgrenzen van Olsene bekend is. “Vorig jaar kregen we Duitsers, Nederlanders en Fransen over de vloer”, zegt Jean-Pierre. “Om de bezoekers te ontvangen heb ik een zaaltje in de tuin gebouwd en dit heb ik nu uitgebreid tot zo’n 130 vierkante meter. Binnen zijn er gezellige zithoeken en een bar, maar ook een grijpkraam en een speelhallenkast, zoals je die op de kermis vindt. Het is mij vooral om de gezellige sfeer te doen, ons kersthuisje brengt mensen samen en dat is het belangrijkste in de kerstperiode.”

Naast Jean-Pierre glundert Rosa, zijn negentigjarige moeder. “Vroeger hadden wij altijd de mooiste kerstboom van de straat en het is wel duidelijk dat Jean-Pierre de fascinatie voor kerstversiering heeft overgenomen. Net zoals ieder jaar krijgen de kindjes een cadeau mee naar huis en dit jaar zorg ik zelf ook voor een geschenkje voor de volwassenen. Zo gaat niemand met lege handen naar huis.”

Jempi’s Kersthuisje opent op vrijdag 6 december om 18 uur en het eerste uur krijgt iedereen een gratis drankje. Daarna gaan de deuren nog tot en met 12 januari iedere avond open vanaf 17 uur. De toegang is gratis.