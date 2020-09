Il Partigiano brengt Italiaanse keuken terug naar Zulte Anthony Statius

22 september 2020

17u16 3 Zulte Zultenaren kunnen opnieuw genieten van Italiaanse specialiteiten in het hart van de gemeente. Nadat restaurant Vulcano de deuren sloot, openden Gino Salvaggio en chef Carmelo Desiri hun restaurant Il Partigiano op de hoek van de Staatsbaan (N43) en de Statiestraat.

Na meer dan twintig jaar sloot met restaurant Vulcano één van de bekendste horecazaken van Zulte en omstreken de deuren. Ook wijlen Oost-Vlaams gouverneur André Denys was er kind aan huis. Maar niet getreurd, want het pand werd overgenomen door Gino Salvaggio en Carmelo Desiri, die er hun eigen restaurant Il Partigiano openden.

“We hebben de zaak volledig vernieuwd, van de keuken tot het meubilair”, zegt Gino. “We beschikken over een binnen- en buitenterras waar u zeven dagen op zeven kan genieten van echte Italiaanse gerechten.” Chef Carmelo vult aan: “Il Partigiano is meer dan een pizzeria, we hebben ook een ruime keuze aan verse pasta’s, vlees- en visgerechten. We willen een stukje Italië naar Zulte brengen.”

Il Partigiano is elke dag open van 12 tot 14 uur en van 18 tot 21 uur. Je kan er ook gerechten afhalen. Meer info via www.ilpartigiano.be.