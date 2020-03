IJssalon ‘t Leiebolleke heeft na zeven jaar een nieuwe uitbater: “Succesformule blijft behouden” Anthony Statius

03 maart 2020

12u25 0 Zulte IJssalon/tearoom ‘t Leiebolleke in Machelen (Zulte) heeft een nieuwe uitbater. Jan Seghers (57), in een vorig leven onder andere bestuurder van het toeristisch treintje Happy Loco in De Brielmeersen in Deinze, neemt na zeven jaar de fakkel over van Peter Dhondt en heeft alvast ambitieuze plannen met de populaire horecazaak in Machelen-dorp.

In de zomer van 2013 startte Peter Dhondt met ‘t Leiebolleke en ondertussen is het ijssalon een populaire trekpleister voor inwoners en toeristen geworden. Peter zag de combinatie met zijn andere fulltime job niet meer zitten en ging op zoek naar een overnemer voor ‘t Leiebolleke. Deze vond hij in dorpsgenoot Jan Seghers.

“Ik ben afkomstig van Tiegem, maar woont als sinds 1989 in Machelen”, vertelt Jan. “Vroeger deed ik verhuur, verkoop en herstellingen van graafmachines, maar na een operatie in 2018, waarbij ik twee nieuwe heupen kreeg, en in 2019, waarbij ik geopereerd werd aan mijn schouder, ging ik op zoek naar een job die minder fysiek belastend is. Ik zocht iets in de horeca en toen ik hoorde dat men een overnemer zocht voor ‘t Leiebolleke, heb ik niet getwijfeld. Ik heb in het verleden hier en daar in horecazaken gewerkt en daarnaast was ik tot twee jaar geleden de bestuurder van het toeristische Happy Loco-treintje in recreatiedomein De Brielmeersen in Deinze. Op vrijdag 21 februari ben ik begonnen en na enkele hectische weken begin ik mijn draai te vinden.”

Jan zet de bestaande formule van ‘t Leiebolleke verder, maar plant ook enkele vernieuwingen. “Ik ga de focus meer leggen op de verkoop van verse ijsjes, wafels en pannenkoeken”, zegt Jan. “Er zullen wel nog snacks zoals croque monsieurs te verkrijgen zijn, maar het aantal warme gerechten op de menukaart zal wel wat gereduceerd worden. Als nieuwigheid wil ik deze zomer zelfgemaakte smoothies met vers fruit of groenten lanceren. Ook de infrastructuur van de zaak zal wat veranderen. Om voor een snellere bediening te zorgen, komt er een tweede scheptoog buiten en ondertussen ben ik bezig met het opleidingen van extra personeel. Klanten zullen ook ter plaatse aan tafel kunnen afrekenen. De luifel zal aangepast worden zodat ze ook meer in de wintermaanden kan gebruikt worden en de zaal boven wordt ingericht zodat mensen er terechtkunnen voor privéfeestjes zoals een verjaardag. Naast het springkasteel komt er deze zomer ook een trampoline. Om de veiligheid te garanderen zal deze in de grond liggen. ‘t Leiebolleke blijft een gezellige plaats waar gezinnen welkom zijn om te ontspannen en te genieten.”

Meer info via www.leiebolleke.be.