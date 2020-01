Huwelijksgeloften hernieuwen kan tijdens Zulte Zoent Anthony Statius

21 januari 2020

10u08 0 Zulte Zultenaren die hun huwelijksgeloften willen hernieuwen, krijgen daar binnenkort de kans voor. Het gemeentebestuur koos voor het initiatief Zulte Zoent een speciale datum uit.

Op donderdag 20 februari 2020 om 20 uur organiseert het gemeentebestuur opnieuw Zulte Zoent. Die dag zijn alle getrouwde koppels welkom om de liefde te laten bezegelen door een hernieuwing van de huwelijksgeloften. Al vele jaren samen of nog maar pas in het huwelijksbootje getreden, alle gehuwde koppels zijn welkom. Na de ceremonie trakteert het gemeentebestuur op een kleine receptie.

Op voorhand inschrijven is verplicht en dit kan via de dienst burgerlijke stand: 09/243.14.19 of burgerlijkestand@zulte.be.