Huis De Leeuw heeft eindelijk veilige trap en extra tentoonstellingsruimte Anthony Statius

21 juni 2019

11u49 0 Zulte Huis De Leeuw in Machelen-dorp heeft een nieuwe, veilige trap. Deze werd t er gelegenheid van de feestelijke opening van de tentoonstelling ‘De vlasnijverheid ten zuiden van Deinze, van verleden tot heden’, die er momenteel loopt, in gebruik genomen.

“De vroegere trap in de kunsthalte in het centrum van Machelen was zeer steil en gevaarlijk”, zegt schepen Michaël Vandemeulebroecke (Open Zulte). “Het was dus aangewezen de trap door een breder en gebruiksvriendelijk exemplaar te vervangen. Tegelijkertijd werd door de technische dienst van de gemeente ook een extra tentoonstellingsruimte gecreëerd op de eerste verdieping. Een beter toegankelijk en ruimer Huis De Leeuw is een belangrijke verbetering en een meerwaarde voor onze gemeente die de kunstliefhebber graag doet genieten van een gevarieerd kunstenaanbod in de dorpskern van Machelen.”

De drukbezochte vlastentoonstelling zelf is dit weekend nog te bezichtigen op zaterdag 22 en zondag 23 juni, telkens van 14 tot 18 uur.