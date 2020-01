Hubert en Georgette vieren briljanten jubileum Anthony Statius

01 januari 2020

11u31 0 Zulte Hubert Van Heeke en Georgette Schepens uit Zulte hebben hun 65ste huwelijksverjaardag gevierd.

Het briljanten paar stapte op 24 december 1954 in het huwelijksbootje in Anzegem en 65 jaar later werden ze door het gemeentebestuur van Zulte in de bloemetjes gezet. Het koppel heeft vier kinderen, zes kleinkinderen en negen achterkleinkinderen en zij werden uitgenodigd voor een receptie in het gemeentehuis van Olsene.