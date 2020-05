Hotel La Cascina start met takeaway-concept: “Verfijnde boerenkost om thuis van te genieten” Anthony Statius

19 mei 2020

09u04 0 Zulte La Cascina, het luxueus boetiekhotel van fotograaf Frank De Mulder en Eline De Cocker, dankzij de lockdown een culinaire trekpleister geworden. Overnachten kan er tijdelijk niet, maar het koppel lanceerde er vorige week het takeaway-concept De keuken van de boerderij. “We serveren eerlijke, eenvoudige gerechten, zonder bewaarmiddelen en gemakkelijk om thuis op te warmen”, zegt Frank.

Wie de coronacrisis zonder kleerscheuren wil doorkomen, moet in de horecasector creatief uit de hoek komen. De bedden van La Cascina, het vernieuwde hotel in Machelen (Zulte) van de Gentse fotograaf Frank De Mulder en zijn vriendin Eline De Cocker, zijn sinds de lockdown onbeslapen, maar in de keuken is het de voorbije weken bijna elke dag een drukte van jewelste.

“Om toch ergens een inkomen te genereren, hebben wij het roer moeten omgooien”, vertelt Frank. “Gelukkig kan Eline zeer lekker koken en twee weken geleden zijn we gestart met De keuken van de boerderij. Iedere maand bereidt Eline een tiental gerechten, die thuis zeer gemakkelijk op te warmen zijn. Van stoverij op grootmoeders wijze tot een salade met gerookte zalm of een Marokkaanse couscous, in La Cascina beperken we ons niet enkel tot de keuken van de Vlaamse boerderij. Alle gerechten zijn gezond, eenvoudig, zonder bewaarmiddelen en verpakt in biologisch afbreekbare verpakking. Je kan tot een dag op voorhand je bestelling doorgeven en afhalen kan vanaf 12 uur ‘s middags.”

“Onze afhaaldienst zetten we waarschijnlijk verder, eens we terug gasten mogen ontvangen”, vervolgt Frank. “We hebben ook het plan om maandelijks een topchef een gerechtje te laten maken, die dan ook kan afgehaald worden. Meer nieuws hierover volgt spoedig.”

Meer info vind je op www.dekeukenvandeboerderij.be.