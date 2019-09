Hond en baasje samen op de yogamat: Annelies (29) lanceert unieke lessenreeks ‘hondenyoga’ Anthony Statius en Joyce Mesdag.

20 september 2019

12u38 0 Zulte Helemaal zen met je hond. Vanaf volgende week kan je samen met je trouwe viervoeter yoga volgen bij hondenverzorgster Annelies Paqué (29) uit Olsene. “Neen, de hond leert zelf geen yogabewegingen, maar alleen door aanwezig te zijn groeit er een sterkere band tussen mens en dier”, zegt Annelies.

Annelies Paqué opende in 2018 een ecologisch hondencentrum 4Anim-all in de Sint-Pieterstraat in Olsene (Zulte). Zelf heeft ze twee grote loebassen, de golden retreiver Roefel en de kruising husky/akita Kiara, rondlopen en

“Ik wist al van kindsbeen af dat ik later met dieren zou werken”, zegt Annelies. “Na mijn middelbare studies volgde ik tal van opleidingen zoals hondentrimmer, pensionuitbater en hondeninstructeur. In 2018 heb ik mijn ecologisch trimsalon voor grote honden geopend. Ik ben altijd gefascineerd geweest door grote honden en de vachtverzorging is helemaal anders dan bij kleine hondjes. In het trimsalon was ik de dieren niet met shampoo, maar wel met goede bacteriën en een vleugje etherische olie. Er komen geen chemische stoffen of synthetische parfums aan te pas. De goede bacteriën gaan de slechte overwinnen en zo heb je minder die typische hondengeur. Naast mijn trimsalon geef ik ook hondentraining en hierbij maak ik ook gebruik van zelfgemaakte puzzels voor het brain work. In deze houten puzzels kan ik snoepjes verstoppen en de honden moeten door luikjes opzij te schuiven of op te heffen op zoek gaan naar hun beloning. Een fysieke en mentale uitdaging waar ze zelfzeker door worden. Deze puzzels bestaan enkel voor kleine honden, maar ik heb er zelf ontworpen voor de grote exemplaren.”

Annelies voegde onlangs de opleiding yoga teacher toe aan haar lijstje. Vanaf maandag start ze met een unieke lessenreeks hondenyoga. “Iedereen is welkom om samen met zijn of haar hond yoga te komen doen”, legt Annelies uit. “Het is niet de bedoeling dat de hond bewegingen of oefeningen gaat uitvoeren, maar de aanwezigheid heeft wel degelijk nut. Onze hond is de spiegel van onszelf en wanneer wij rustig zijn, zal het dier ook rustiger worden. Puur door energie en lichaamscontact op de yogamat wordt de band tussen hond en baasje sterker. Ik heb al enkele proeflessen gedaan en de mensen waren positief. De yogastijl die ik beoefen is het Tibetaanse Lu Jong, een zeer dynamische vorm van yoga met veel bewegingen. De eerste les vindt plaats op maandag 23 september in de Meelstraat 49 in Desselgem. Het is de bedoeling dat ik volgend jaar met 4Anim-all naar die locatie verhuis”, besluit Annelies.

Meer info en inschrijvingen via www.4anim-all.be en de gelijknamige Facebookpagina.