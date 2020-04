Hinder windmolens Zaubeek beperkt volgens onderzoek, buurtbewoners niet overtuigd Anthony Statius

25 april 2020

08u48 0 Zulte Uit een extern deskundig onderzoek blijkt dat de geplande windmolens in de industriezone Zaubeek weinig hinder met zich zullen meebrengen. Op basis daarvan bevestigen de gemeenten Zulte en Kruisem hun voorwaardelijk gunstig advies. Het burgerplatform Leefbaar Zulte-Kruisem is niet overtuigd. “Wij worden genegeerd”, klinkt het.

De provincie Oost-Vlaanderen verleende eind 2019 een vergunning voor het bouwen van drie windturbines in de industriezone Zaubeek: twee op grondgebied Kruisem en één op grondgebied Zulte. Tegen deze vergunning werd beroep ingesteld door buurtbewoners. Het burgerplatform Leefbaar Zulte-Kruisem organiseerde in januari een infoavond waarop 300 mensen present tekenden.

“We hebben begrip voor de bezorgdheden van de omwonenden en nemen deze zeer ernstig”, zegt de Zultse burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte). “Beide gemeentebesturen waren daarom ook aanwezig op de infoavond en was er ook nadien verder overleg met het burgerplatform. We stelden ook vast dat de bestaande windmolens op de grens met Wielsbeke geen hinder of klachten veroorzaken. Het gemeentebestuur van Zulte stelde daarom een extern deskundig bureau aan om het dossier in de industriezone opnieuw te beoordelen, specifiek wat betreft de mogelijke hinder in de omgeving. Uit dit onderzoek blijkt dat de mogelijke effecten op geluid en slagschaduw in de omgeving voldoende en correct in kaart zijn gebracht. Er zijn ook voldoende maatregelen en garanties voorzien om de hinder te reduceren mocht dit nodig zijn. Op basis van het onderzoek bevestigen de gemeenten Kruisem en Zulte hun advies: de windmolens mogen er in principe komen, op voorwaarde dat de levenskwaliteit in de omgeving gevrijwaard blijft.”

Bij het burgerplatform is men niet overtuigd van de resultaten van het onderzoek. “Het ingeschakelde onderzoeksbureau Sertius werkt onder andere voor de uitbaters van windmolenparken en is dus helemaal niet onafhankelijk”, zegt Dirk Masselis. “Het onderzoek baseert zich puur op de hinderaspecten namelijk de slagschaduw en de geluidsemissies. Zij stellen de normen niet in vraag en daar zit hem nu juist het probleem. De zaken die voor echte overlast zorgen, zoals het lage frequentiegeluid, werd totaal niet onderzocht. De gemeente Zulte heeft Sertius gewoon gebruikt als paraplu om opnieuw positief advies te geven. Als die windturbines er komen, zal de overlast er sowieso zijn, welke beperkingen men ook oplegt. Het feit dat men al die beperkingen moet opleggen, toont ook aan dat deze turbines hier helemaal niet thuis horen.”

Het is nu aan de Vlaamse overheid om een beslissing te nemen over het ingestelde beroep. Wordt vervolgd.