Heropening treinhalte opnieuw op de agenda Anthony Statius

23 september 2020

11u43 3 Zulte De gemeente Zulte is nog steeds vragende partij voor een treinhalte in deelgemeente Olsene. Naar aanleiding van het nieuwe vervoersplan van De Lijn zet het gemeentebestuur de vraag opnieuw op de agenda.

In 2013 maakte het gemeentebestuur van Zulte al een dossier over aan de NMBS om opnieuw een stopplaats voor treinen in Zulte te voorzien. De voltallige gemeenteraad schaarde zich toen achter het voorstel van gemeenteraadslid Sam De Waele (CD&V). De motie die op 26 november 2013 werd ingediend, werd op de gemeenteraadszitting van afgelopen dinsdag hernieuwd.

“We zijn nog steeds vragende partij voor een stopplaats voor treinen langs de spoorlijn L75 in deelgemeente Olsene”, zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte). “Een extra treinhalte tussen Deinze en Waregem zou zorgen voor een betere mobiliteit en een vlottere bereikbaarheid van onze gemeente. Tot nu toe is er nog geen doorbraak in de zaak gekomen. Naar aanleiding van het nieuwe vervoersplan van De Lijn, dat extra bussen voorziet op de buslijn L75, brengen we ook de heropening van een stopplaats voor treinen weer ter sprake. Onze voorkeur gaat uit naar deelgemeente Olsene, in de omgeving van de spoorwegbrug.”