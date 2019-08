Herbruikbare bekers en gerecycleerde drankjetons op 27ste Tobbedansen Feestweekend aan Machelenput start vrijdagavond met optredens Anthony Statius

27 augustus 2019

13u28 3 Zulte De KAJ en de Chiro van Machelen gaan dit weekend voor een milieuvriendelijke editie van Tobbedansen. “Met herbruikbare bekers en drankjetons van gerecycleerd plastic houden we Machelenput extra proper”, zegt Arno Moerman van het Tobbedansencomité.

De Machelse jeugd is in volle voorbereiding van Tobbedansen, het jaarlijkse spektakel aan Machelenput waarbij verschillende teams met zelfgemaakte ‘tobbes’ van een schans slieren. Dit jaar hebben de KAJ en de Chiro extra aandacht voor het milieu.

“Voor de eerste keer werken we enkel met herbruikbare bekers voor alle dranken”, zegt Arno Moerman. “Dit houdt in dat we werken met bekers van harde plastic, die door ons ter plaatse zullen worden afgewassen. We werken met verschillende inzamelpunten, waar de lege bekers kunnen worden achtergelaten. Voor een beker betaalt men dus geen waarborg, maar we rekenen op de goodwill van de mensen om hun bekers naar de inzamelpunten te brengen en onze mooie Machelenput proper te houden. Daarnaast worden ook de oude drankbonnetjes vervangen door drankjetons, die werden gemaakt van gerecycleerd plastic. Samen proberen we zo de afvalberg van ons evenement wat kleiner te maken.”

Limonadefuif

“Net zoals vorige jaren starten we het feestweekend al op vrijdagavond”, zegt Arno. “Zo is er opnieuw onze limonadefuif voor kinderen tot 14 jaar; dit ter promotie van de werking van onze twee jeugdbewegingen. Daarna zijn er optredens van de coverbands WULDER. en Plugged en als hoogtepunt van de avond zal Duplicate het Leieplein in vuur en vlam zetten. Dit wordt gevolgd door de Brugse dj Codexx en Eos Chaos zal het feestje op een spetterende manier afsluiten.”

Linde Merckpoel

“Op zaterdag vindt vanaf 14 uur de 27ste editie van Tobbedansen plaats”, vervolgt Arno. “Vorig jaar namen 44 teams deel en we verwachten ongeveer hetzelfde aantal. De wedstrijd wordt dit jaar opnieuw voorzien van commentaar door Vlaanderens favoriete presentatrice en vlogster Linde Merckpoel, deze keer met Bram Willems aan haar zijde. Na de prijsuitreiking valt er nog genoeg te beleven op het Leieplein. Zo verwelkomen we Jordy, Gaëlle en Arend voor een prachtige akoestische coversessie en daarna drijven we het tempo op met Louie Louie en Smashdance. Vervolgens komt Linde Merckpoel nog eens het beste van zichzelf geven als dj. We eindigen in schoonheid met dj Proudmich, ondertussen een vaste waarde op Tobbedansen. We verwachten ongeveer 2.500 bezoekers.”

Meer info via www.tobbedansen.be.