Helikopter ingezet bij zoektocht naar vermoedelijke inbrekers Wouter Spillebeen

25 maart 2020

15u26 2 Zulte De politie van zone Deinze-Zulte-Lievegem heeft in de nacht van maandag op dinsdag een zoekactie uitgevoerd in Zulte om vermoedelijke inbrekers op te sporen. Daarbij kregen ze bijstand van de helikopter van de federale politie.

Rond 23.30 uur wenkte een bewoonster van de Rijksweg een interventieploeg. Ze had twee personen opgemerkt in haar tuin en vreesde dat er inbrekers op pad waren. De politie begon een zoekactie in de buurt en kamde de buurt van de Rijksweg en de Polderstraat uit. Rond 0.15 uur kreeg de politie hulp van de helikopter van de federale politie, die uitgerust is met een warmtecamera.

Volgens buurtbewoners op sociale media zou een van de verdachten die nacht in de boeien geslagen zijn, maar dat kan het parket Oost-Vlaanderen voorlopig niet bevestigen. “Het onderzoek is nog volop lopende”, klinkt het.