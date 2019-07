Guldefeesten in het dorp Anthony Statius

05 juli 2019

14u40 3 Zulte Het Feest- en Cultuurcomité van Machelen organiseert dit weekend de jaarlijkse Guldefeesten. Naast de kermis in het dorp zijn er nog enkele andere activiteiten.

Op vrijdag 5 juli is er vanaf 19.30 uur de voorstelling van het feestprogramma, gekoppeld aan de verkiezing van de Guldedame en Guldeheer 2019. Voor de winnaars zijn er culinaire en culturele streekproducten ter waarde van 250 euro voorzien. Na de verkiezing is er een receptie met Guldebier, Guldeworst en Guldekaas. Wie wil weten wie Lynn Devlieger en Steven Van Assche opvolgt, kan komen kijken in de Guldepoort. Iedereen is welkom en de toegang is gratis.

Op zondag 7 en maandag 8 juli is er de voorstelling ‘Een lach, een traan, we gaan ervoor gaan’ van de Moalse Variété. De voorstellingen op zondag zijn om 18 en 20.30 uur en op maandag om 20.30 uur. Meer info via www.feestencultuurmachelen.be