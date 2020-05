Groepsactie voor sanering stookolietanks Anthony Statius

11 mei 2020

13u34 0 Zulte De gemeente Zulte en Veneco organiseren een groepsactie voor de sanering van stookolietanks. De actie wordt aangeboden aan particulieren en landbouwbedrijven.

Na inschrijving voor de groepsactie komt een erkend technicus langs voor een expertise. De technicus bekijkt samen met u of de stookolietank, na reiniging, kan verwijderd of opgevuld worden. Hij maakt een persoonlijke offerte op, waarna u volledig vrij bent om te kiezen of u de werken al dan niet laat uitvoeren. Heeft u een stookolietank die u niet meer gebruikt, dan moet u deze volgens de milieuwetgeving door een erkend technicus buiten gebruik laten stellen. Vergeten stookolietanks gaan op termijn immers roesten en lekken.

Inschrijven kan vanaf 18 mei via www.veneco.be/tanksanering, tanksanering@veneco.be of via het energieloket van de gemeente.