Groen licht voor zwemmers in Machelenput Anthony Statius

14 juli 2020

13u10 14 Zulte Een verfrissende duik nemen in Machelenput is deze zomer mogelijk. Gedurende vier weekends zal er op zaterdag- en zondagnamiddag, onder toezicht, gezwommen kunnen worden in, maar inschrijven is verplicht.

Komend weekend kan je in Machelen (Zulte) veilig en legaal zwemmen in de oude Leie-arm. Op vraag van gemeenteraadslid Fauve Tack is Machelenput uitzonderlijk toegankelijk voor zwemmers. “Dit initiatief past in het plan om deze zomer in eigen gemeente corona-veilige vrijetijdsactiviteiten aan te bieden aan de inwoners, alsook in het lokaal hitteplan dat afkoelingsmogelijkheden voorziet in eigen gemeente,” zegt burgemeester Simon Lagrange.

Strenge maatregelen

“Er zal in de weekends van 18 en 19 juli, 25 en 26 juli, 1 en 2 augustus en 8 en 9 augustus op zaterdag- en zondagnamiddag gezwommen kunnen worden, telkens tussen 14 en 18 uur en onder voorbehoud van goed weer”, vervolgt Simon Lagrange. “Er zijn ook enkele strenge maatregelen aan verbonden. Zo worden er per uur maximum 25 zwemmers toegelaten en voorafgaand inschrijven is dan ook verplicht. Buiten deze momenten blijft zwemmen in Machelenput strikt verboden. Baden is enkel mogelijk voor personen ouder dan 16 jaar. Het dragen van een zwemvest en schoeisel is verplicht voor alle deelnemers. Voor de praktische realisatie werken we samen met de bevoegde instanties Agentschap Natuur en Bos, de lokale politie en de brandweerzone. Ook de vzw Tobbedansen werkt mee aan de organisatie.”

Inschrijven kan via www.zulte.be/afspraak. Op vrijdagmiddag om 12 uur worden de inschrijvingen telkens afgesloten voor het daaropvolgende weekend.