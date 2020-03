Groen licht voor nieuwe voetbalaccommodatie Jong Zulte Anthony Statius

04 maart 2020

14u50 1 Zulte Voetbalclub Jong Zulte krijgt een nieuwe voetbalaccommodatie op domein Waalmeers. De gemeente maakt hiervoor 585.000 euro vrij en de club hoopt dit jaar te kunnen starten met de ruwbouw. “We hopen in juni volgend jaar het gebouw in gebruik te kunnen nemen”, zegt voorzitter Tom Moerman.

De gemeenteraad heeft in de zitting van dinsdag 3 maart het bestek en de raming voor de bouw van de nieuwe voetbalaccommodatie op domein Waalmeers unaniem goedgekeurd.

“In het nieuwe meerjarenplan werd, binnen de beleidsdoelstelling bruisend Zulte, een actieplan neergeschreven voor de bouw van een nieuwe voetbalaccommodatie voor Jong Zulte,” zegt schepen van Sport Olivier Peirs (GVZ). “Dit naar aanleiding van de slechte toestand van de huidige accommodatie. Aan Jong Zulte wordt een opstalrecht verleend en een investeringssubsidie van 585.000 euro toegekend zodat de nieuwe sportaccommodatie kan gerealiseerd worden. Het gemeentebestuur ondersteunt de voetbalvereniging bovendien bij het voeren van de overheidsopdracht. Na de aanbesteding wordt de opdracht overgedragen aan Jong Zulte, die zal instaan voor de gunning, betekening, uitvoering en betaling van de opdracht. De ontwerpopdracht voor het nieuwbouwproject werd begin 2019 gegund aan A lined Architecten uit Zulte.”

Jong Zulte telt nu 190 actieve leden en ieder seizoen moeten wij jonge spelers teleurstellen omdat er gewoon geen plaats is voor hen. Met de nieuwe infrastructuur is dit probleem eindelijk van de baan Tom Moerman

Tom Moerman, voorzitter van Jong Zulte, reageert enthousiast op het nieuws. “Onze club had dringend nood aan nieuwe infrastructuur. Vroeger zaten wij verspreid over Olsene, Waregem en de Kastanjelaan in Zulte en tien jaar geleden konden wij hier op de Waalmeers terecht. We kunnen sindsdien terecht in het huis, dat door het vorige gemeentebestuur werd aangekocht, en enkele containers. Maar het gebouw en vooral de containers zijn versleten. Er zitten gaten in de muren en het water komt door het dak. Maar het grootste probleem is het gebrek aan plaats. Jong Zulte telt nu 190 actieve leden en ieder seizoen moeten wij jonge spelers teleurstellen omdat er gewoon geen plaats is voor hen. Met de nieuwe infrastructuur is dit probleem eindelijk van de baan. Twee jaar geleden ben ik naar de burgemeester gestapt en ik ben blij dat er nu schot in de zaak komt.”

Mooi zicht over speelvelden

“Het nieuwe gebouw komt naast het huidige te staan”, vervolgt Tom. “Op het gelijkvloers komen zes teamkleedkamers, twee kleine scheidsrechterslokalen, een opbergruimte, sanitair en technische berging. De cafetaria komt op de eerste verdieping, bereikbaar met lift en buitentrappen. Vanuit de kantine en aanliggend dakterras heb je een mooi zicht over de speelvelden. De huidige voetbalaccommodatie blijft in gebruik tot de ingebruikname van de nieuwe accommodatie en nadien zal de bestaande accommodatie gesloopt worden en plaats maken voor een extra grasplein. We hopen dit jaar nog te starten met de ruwbouw, zodat we tegen juni 2021 het nieuwe gebouw in gebruik kunnen nemen”, besluit Moerman.