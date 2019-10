Griezelen in de Guldepoort tijdens Moalnoween Anthony Statius

25 oktober 2019

13u56 1 Zulte De Guldepoort in Machelen wordt zaterdagavond omgetoverd tot een spookhuis. De Gezinsbond organiseert er voor de tweede keer Moalnoween voor jong en oud.

Halloween in Machelen heet Moalnoween en onder deze naam organiseert de Gezinsbond Machelen zaterdag opnieuw een griezelig feestje in de Guldepoort.

“Enkele feeërieke en gekke figuren zullen voor ambiance zorgen en ook Dracula komt langs", zegt Julie De Mulder. “Je kan ook een korte wandeling volgen die toegankelijk is voor kinderen en volwassenen. Vrij starten kan tussen 18.30 en 20.30 uur. Verder kan je er knutselen in halloweenthema en je gezicht laten omtoveren tot heks of vampier aan de grimestand. Er zijn ook hapjes en drankjes. Kinderen die verkleed komen, krijgen een verrassing.”

Kaarten kosten 5 euro voor volwassenen en 4 euro voor kinderen en deze worden enkel in voorverkoop verkocht bij Dagbladhandel Dimitri.