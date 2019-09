Ginette (60) voltrekt laatste huwelijk in Zulte: “Na meer dan 2.000 huwelijken ken ik de rechten en plichten uit het hoofd” Anthony Statius

06 september 2019

18u20 0 Zulte Ginette De Waele uit Olsene heeft meer dan 2.000 koppels gelukkig gemaakt. Als medewerkster van de dienst Burgerlijke Stand mocht Ginette 36 jaar lang huwelijken voltrekken in de gemeente Zulte en vrijdagnamiddag was het de laatste keer vooraleer ze van een welverdiend pensioen mag genieten. “Mensen blij maken, wie zou deze job nu niet graag doen?”

Ginette De Waele straalt wanneer ze over haar werk vertelt. Ze laat al de glazen vollopen met bruisende bubbels in afwachting dat het trouwkoppel arriveert. De projector staat klaar en de muziek speelt al een gezellig deuntje. Ginette weet ondertussen wel hoe ze haar gasten moeten verwennen. Samen met burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte) mag ze Michiel Bossier (26) en Steffi Goemaere (26) uit Machelen in het echt verbinden.

“Ik doe het nog altijd even graag”, zegt Ginette. “De blije gezichten, de sfeer, maar ook de sociale contacten. Ik doe deze job sinds 1 november 1983 en ik heb ondertussen heel wat mensen leren kennen. Ik heb heel wat collega’s getrouwd en ook bij een van mijn neven heb ik de plechtigheden mogen doen. Mijn zoon is hier ook getrouwd, maar toen zat ik in de zaal natuurlijk. Ik heb zeven ambtenaren van burgerlijke stand zien passeren en ik heb mensen mogen ontvangen wiens ouders of grootouders ik indertijd nog heb getrouwd. Hoeveel huwelijken ik heb verzorgd? Ik heb de tel niet bijgehouden. Vroeger waren het er een pak meer, maar laat ons zeggen dat ik er een zestigtal per jaar doe en als je weet dat ik al 36 jaar bezig ben, kan je beginnen uitrekenen; zeker meer dan 2.000. De rechten en plichten van de echtgenoten en de tekst van de huwelijksakten, die ken ik intussen bijna uit het hoofd.”

Ginette gaat binnenkort met pensioen en vrijdagnamiddag was haar laatste huwelijk in haar carrière. “Het doet me wel iets dat ik dit niet meer zal kunnen doen, maar aan alle mooie liedjes komt een einde. Ik ga nu vooral genieten van het gezelschap van mijn man, mijn kinderen en kleinkinderen.”