Gieterrekken moeten begraafplaatsen proper houden Anthony Statius

14 juni 2019

09u36 3 Zulte Op de begraafplaatsen van Zulte, Olsene en Machelen staan sinds kort rekken met gieters. Deze kunnen met een waarborg van 1 euro door iedereen gebruikt worden. “We willen af van de rondslingerende bidons”, zegt schepen Michaël Vandemeulebroecke (Open Zulte).

De gieterrekken staan in de nabijheid van de aanwezige wateraftakpunten. Zo staat er een rechts aan de inkom op de nieuwe begraafplaats in Machelen, rechts aan de inkom op de nieuwe begraafplaats in Olsene en links aan de inkom Leiestraat/Oeselgemstraat en links aan de inkom Oeselgemstraat op de begraafplaats van Zulte.

De gieters kunnen met een waarborg van 1 euro gebruikt worden en na gebruik krijg je, net zoals bij een winkelkarretje, het geld terug. “Met het ter beschikking stellen van gieters zullen de gemeentelijke diensten overgaan tot het wegnemen van de huidige bidons die her en der op de gemeentelijke begraafplaatsen verspreid liggen”, zegt schepen voor Begraafplaatsen Michaël Vandemeulebroecke (Open Zulte). “Het nieuwe systeem zorgt ervoor dat de begraafplaatsbezoeker voortaan op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier de graven zal kunnen schoonmaken en de bloemen en planten op de begraafplaats zal kunnen verzorgen.”