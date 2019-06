Gezin met zeven kinderen verliest alles in brand: “Als mijn man niet wakker was geworden, hadden we het niet gehaald” Wouter Spillebeen

06 juni 2019

14u33 0 Zulte Het gezin van Daniella van Vooren en David Dekyvere uit Zulte is alles kwijtgeraakt in een verwoestende brand in de nacht van woensdag op donderdag. Het gezin uit de Staatsbaan werd net op tijd wakker en kon zelf ontsnappen minuten voordat de brand het hele huis opslokte. “Het verlies van onze foto’s is het ergste.”

De brand ontstond in de keuken van de woning rond 2.30 uur. “Mijn man sliep beneden in de zetel omdat hij ’s morgens heel vroeg moest vertrekken voor zijn werk als vrachtwagenchauffeur”, vertelt Daniella. “Ineens hoorde ik hem roepen dat er een brand was in de keuken. Hij was gewekt door het geblaf van de hond. We konden allemaal ongedeerd naar buiten gaan en enkele minuten later stond ons huis in lichterlaaie.” Daniella belde de brandweer, maar enkele minuten na hun aankomst sloegen de vlammen al uit alle ramen van het huis.

Hele inboedel weg

David en Daniella vormen een nieuw samengesteld gezin met in totaal zeven kinderen. Vier van de kinderen, van 7, 10 en 11 jaar oud, waren in het huis toen de brand uitbrak. Een 19-jarige dochter verblijft er normaal ook, maar is in Londen op schooluitstap. “Al een geluk dat mijn man uitzonderlijk thuis was, want normaal is hij de hele week weg”, zegt Daniella. “Hij is een vaste slaper, maar gelukkig is hij op tijd wakker geworden van het geblaf. Anders hadden we het niet gehaald.”

De brand ontstond volgens de eerste vaststellingen door een kortsluiting in een microgolfoven. Het vuur vernielde alles in het huis. Het plafond van de keuken, net onder de slaapkamer van de 19-jarige dochter, kwam helemaal naar beneden. Het dak werd volledig opgebrand en van de inboedel blijft niets over. “We zijn echt alles kwijt: onze nieuwe zetel, autosleutels, de tv’s en Playstations van de kinderen, al het kappersgerief van onze dochter, maar het ergste zijn de foto’s. Kleren zijn vervangbaar, maar onze foto’s niet”, aldus Daniella. “Ik had al een paar keer gelezen over gezinnen die alles verloren, maar pas nu ik het zelf meemaak, besef ik hoe vreselijk het wel is”, zucht Daniella.

Stutten

Het huis, dat de geboorteplaats is van kunstschilder Georges Dheedene, is klaar voor de sloophamer. Beide zijmuren zijn door de brand onstabiel geworden. “Door een stevige windvlaag zouden ze kunnen instorten. De brandweer zou enkele delen van het huis nog komen stutten, maar het valt niet meer te redden”, volgens Daniella. Het huis van de buren liep ook wat brandschade op aan de bovenverdieping, maar de brandweer kon erge schade voorkomen.

Voorlopig kunnen Daniella, David en hun kinderen terecht bij de ouders van David. Het OCMW helpt hen aan een wagen aangezien hun autosleutels in de brand gebleven zijn en ze dus niet met hun eigen auto kunnen rijden.