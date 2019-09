Gezellig samenzijn op boerenmarkt in kasteeltuin Anthony Statius

15 september 2019

11u43 1 Zulte Lokale lekkernijen en schattige dieren, meer is er niet nodig om honderden Zultenaren naar buiten te krijgen op een zondag. Dankzij het mooie nazomerweer was de boerenmarkt in de ommuurde kasteeltuin van Olsene opnieuw een groot succes.

Het gemeentebestuur van Zulte en de Landelijke Gilde organiseerden op zondag 15 september opnieuw een boerenmarkt en dierendag aan het kasteel van Olsene. De bezoekers konden er terecht bij lokale landbouwers, maar ook verenigingen konden er hun producten aan de man brengen. Ook het Feest- en Cultuurcomité van Machelen tekende present. “Dit is de ideale locatie om ons Guldebier, Guldekaas en Guldeworst te promoten”, klinkt het. “De boerenmarkt is altijd een gezellige bedoening en we zijn altijd gezegend met mooi weer. Het is ook een ideaal moment voor de verenigingen om hun activiteiten in de kijker te zetten.”

Ook voor dierenliefhebbers was er heel wat te doen. De Vlaamse caviaclub kwam enkele pluizige beestjes tonen en de demonstraties schapen drijven kregen heel wat bekijks.