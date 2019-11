Gewapende overvallers bestelen supermarkt Smatch Wouter Spillebeen

17 november 2019

21u02 0 Zulte Het supermarktfiliaal van keten Smatch langs de Rijksweg in Machelen, Zulte is zaterdagavond overvallen door minstens twee gewapende mannen. Ze zijn voorlopig nog op de vlucht.

De overval gebeurde rond 19 uur, net voor sluitingstijd. Volgens getuigen bedreigden de daders de medewerkers met een wapen en dwongen ze een jobstudent om de lade van de kassa af te geven. Een medewerker moest de kluis van de winkel openen. Nadien sloegen ze op de vlucht. Het parket Oost-Vlaanderen heeft een onderzoek geopend naar de gewapende overval.

Het incident doet denken aan een eerdere overval in april 2018. Toen viel een man met een wapen en een zwarte motorhelm binnen in de Smatch langs de Staatsbaan in Zulte. In januari verspreidde de federale politie nog een opsporingsbericht en de dader is nog niet gevat.