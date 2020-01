Georges en Christiana vieren briljanten huwelijk Anthony Statius

08 januari 2020

10u55 0 Zulte Georges De Snoeck en Christiana De Meulemeester hebben hun briljanten huwelijksverjaardag gevierd.

Georges en Christiana stapten op 15 november 1954 in het huwelijksbootje in Zulte en 65 jaar later werd het koppel nog eens in de bloemetjes gezet. Samen met hun familie werden Georges en Christiana uitgenodigd voor een huldiging en een receptie in het gemeentehuis van Olsene.