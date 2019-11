Gentse topfotograaf Frank De Mulder en zijn vriendin Eline bouwen La Cascina in Machelen om tot luxueus boetiekhotel Anthony Statius

15u32 0 Zulte De Gentse fotograaf Frank De Mulder (56), onder andere bekend voor zijn artistieke naaktfoto’s, en zijn vriendin Eline De Cocker hebben de voormalige B&B La Cascina in Machelen, Zulte omgebouwd tot een luxueus ‘boetiekhotel’. Je vindt er tien unieke kamers waarvan twee met wellnessfaciliteiten. “Ik heb veel gereisd en in vele hotels dacht ik: dit kan toch gezelliger. Dit wou ik dan ook bewijzen”, zegt Frank.

In Lange Dreef, middenin de uitgestrekte velden van Machelen, bevindt zich al jaren de B&B La Cascina. In 2016 werd de site gekocht door de internationaal gerenommeerde fotograaf Frank De Mulder en samen met zijn vriendin Eline De Cocker toverde hij de oude hoeve met zes kamers om tot een boetiekhotel met een privéwellness en een evenementenzaal. Deze zomer breidde het koppel hun hotel uit met nog extra kamers. Frank zorgt voor de artistieke touch en Eline zorgt er als gastvrouw voor dat alle gasten zich er onmiddellijk thuis voelen. Maar wat moet een fotograaf met een hotel? Wij vroegen het aan de man zelf.

“Naast fotografie zocht ik een nieuwe uitdaging, maar tegelijk ook een soort vluchtweg”, vertelt Frank. “Toen mijn collega-fotograaf Marc Lagrange overleed (Lagrange verongelukte in 2015 in Tenerife), ben ik beginnen nadenken over wat ik nog graag wou doen in mijn leven. Ik run mijn fotografiebedrijf samen met mijn ex-vrouw Michèle Van Damme en wij vullen elkaar perfect aan. Maar mocht er ooit iets gebeuren, dan is het niet slecht om een plan B te hebben. Ik ben al altijd een fervente bezoeker van wellnesscentra geweest en het idee begon te groeien om zelf iets te starten. Toen we op La Cascina - Italiaans voor hoeve - botsten was ik onmiddellijk verkocht. Het pand was compleet verouderd en er was nog veel werk aan de winkel, maar hier zou ik iets van maken. Ondertussen zijn we drie jaar verder en de renovatiewerken zijn nu afgerond.”

“Met La Cascina willen we iets volledig anders bieden dan de meeste hotels”, vervolgt Frank. “Voor mijn werk als fotograaf heb ik veel gereisd en in vele hotels miste ik persoonlijkheid en karakter. Een hotelkamer moet een huiselijke sfeer uitstralen en je moet zin krijgen om er meer dan een nacht te verblijven. In La Cascina is geen enkele kamer gelijk. Er zijn vier standaardkamers, twee luxekamers, een senior suite, een Marokkaanse suite, een ruime loft van honderd vierkante meter en twee wellnesskamers, elk met een eigen thema. We hebben deze kamers volledig zelf tot in de kleinste details ingericht naar onze eigen smaak. In La Cascina bevindt zich een ontbijtruimte die ook als feestzaal kan gehuurd worden voor onder andere een babyborrel of een huwelijksreceptie. Deze ruimte wordt enkel verhuurd voor feesten in combinatie met de logies.”

“Een extra troef is de ligging”, zegt Frank. “We bevinden ons op een steenworp van het bedrijventerrein De Prijkels en dit maakt ons interessant voor zakenlui, die een slaapplaats zoeken in de buurt. Onze gasten kunnen genieten van de landelijke omgeving waar het fijn is om te wandelen en te fietsen. Daarnaast mogen we met enige trots zeggen dat we ondertussen ook hofleverancier zijn van de sterrenrestaurants Hof van Cleve en Benoit en Bernard Dewitte. Toch een mooie erkenning voor onze inspanningen van de voorbije jaren.”

