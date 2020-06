Gemeenteraad verhuist naar Ontmoetingscentrum Anthony Statius

20 juni 2020

11u10 0 Zulte De gemeenteraadszitting van volgende week dinsdag verhuist naar het Ontmoetingscentrum in Olsene.

Het is opnieuw mogelijk om de gemeenteraad van Zulte fysiek bij te wonen. De volgende raadszitting vindt echter niet in de raadzaal in het gemeentehuis, maar wel in het Ontmoetingscentrum van Olsene plaats. “In de raadzaal is het niet mogelijk om de social distancing-regel na te leven”, zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte). “Het publiek is welkom, maar vooraf inschrijven is wel verplicht. De gemeenteraad zal niet via een livestream te volgen zijn, want in het OC is dat technisch niet haalbaar. We zoeken wel naar een manier om dit in de toekomst wel te doen vanuit de raadzaal.”

Burgers kunnen zich inschrijven voor de gemeenteraad van dinsdag 23 juni door te mailen naar secretariaat@zulte.be met vermelding van naam en het aantal aanwezigen.